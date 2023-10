SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rebeca Andrade, 24, conquistou pódio inédito em sua carreira durante uma disputa de trave neste domingo (8). A ginasta brasileira fez a terceira melhor pontuação média (14.300) e levou medalha de bronze no Mundial de Ginástica Artística, realizado na Antuérpia, na Bélgica.

O ouro foi conquistado por Simone Biles, dos Estados Unidos, que venceu a disputa com 14.800 pontos. Já a chinesa Zhou Yakin levou a medalha de prata, com 14.700 pontos, pontuação próxima à de Biles.

Com a medalha, a brasileira chegou ao seu quarto pódio no Campeonato Mundial. Essa foi a melhor pontuação de Rebeca em apresentações no aparelho.

Rebeca foi a última a se apresentar e precisava ultrapassar a holandesa Sanne Wavers, que estava em terceiro lugar. A ginasta brasileira chegou a se desequilibrar em um de seus movimentos, mas demonstrou precisão na maioria de suas finalizações.

A premiação aconteceu rapidamente, sem entrevista das ginastas, para que voltassem a se preparar para as próximas competições. Rebeca ainda vai disputar a final de solo, que também terá a brasileira Flávia Saraiva na disputa.

Rebeca dividiu outros pódios com Biles durante o campeonato. No sábado (7) ela venceu a final do salto e conquistou o ouro ao obter uma nota média de 14,750 pontos. A norte americana ficou com a prata (14,549), enquanto a sul-coreana Yeo Seojeong, com o bronze (14,416).

Antes, na quarta-feira (4), a brasileira liderou a equipe do Brasil que conquistou uma medalha de prata inédita no Mundial. O país somou 165,530 pontos na competição e ficou atrás apenas dos Estados Unidos, que alcançou 167,729 pontos. A terceira colocação ficou com a França, com 164.064 pontos.

A equipe brasileira no Mundial da Bélgica foi composta por Rebeca Andrade, Flavia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Julia Soares. A melhor colocação de ginastas femininas na disputa por equipes havia sido o quarto lugar no Mundial de 2022, disputado em Liverpool, na Inglaterra.