SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O companheiro de Vinícius Jr. no Real Madrid, Dani Carvajal, chamou de "cínica e surreal" a capa publicada pelo jornal espanhol Superdeporte que estampou o brasileiro como a personagem Pinóquio.

O lateral-direito comentou o assunto na zona mista após a goleada no sábado (7) sobre o Osasuna pela La Liga.

"A capa do Super Deporte sobre Vinícius me parece surreal e lamentável. Me parece cínico chamá-lo de mentiroso depois do que todos vimos acontecer.".

O veículo colocou uma imagem do jogador na capa da edição de sexta (6) com um nariz grande, fazendo referência personagem 'Pinóquio'. A publicação aconteceu depois que o próprio Valencia emitiu uma nota oficial para criticar Vini Jr.

O jogador se apresentou em um tribunal de Madrid para prestar depoimento sobre os insultos racistas recebidos por ele na partida com o Valencia, no dia 21 de maio.

Por videoconferência, Vini Jr. falou diretamente com o juizado da cidade de Valência, dizendo que foi vítima de racismo no Estádio Mestalla.

O atacante afirmou que foi vítima de racismo e que pretende seguir com ação judicial contra o time de Valência. A informação é da agência de notícias 'EFE'.

Reação do Valencia

A declaração de Vini Jr. provocou uma rápida reação do Valencia, que utilizou as redes sociais para criticar o brasileiro.

Em comunicado oficial, o clube criticou o depoimento manifestando "surpresa, rejeição e indignação", afirmando ainda que o "racismo não pode ser combatido com falácias ou mentiras infundadas".