SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos encerrou um jejum de 12 jogos contra o Palmeiras e venceu o rival de virada por 2 a 1, neste domingo (8), atuando como visitante na Arena Barueri. O duelo foi válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado deixa o Alvinegro praiano três pontos acima da zona do rebaixamento e marca o terceiro triunfo consecutivo da equipe comandada por Marcelo Fernandes.

O Alviverde, por sua vez, vive um momento ruim na temporada, com três tropeços seguidos no campeonato, além da eliminação na semifinal da Copa Libertadores, na última quinta-feira, diante do Boca Juniors.

O Palmeiras queria a vitória para se manter na briga pelo título nacional. Já o Santos havia voltado à zona de rebaixamento momentaneamente no meio da rodada, graças ao empate em 0 a 0 entre Vasco e São Paulo no sábado (7), e buscava o resultado para manter o embalo na luta contra a degola.

Mesmo sem contar com a força do Allianz Parque, reservado para a realização de dois shows do cantor The Weeknd, o time da capital fez valer o mando de campo e a maior qualidade de seu elenco para criar mais perigo em um primeiro tempo bastante aberto e movimentado.

O melhor desempenho ofensivo passou muito pelos pés dos garotos Endrick e Kevin, promovidos a titulares após a boa participação no segundo tempo contra o Boca Juniors.

Kevin exigiu grande intervenção do goleiro João Paulo logo aos cinco minutos, após boa jogada individual de Mayke pela direita. Aos 11, Endrick arrancou do campo de defesa e quase abriu o placar com um chute forte da entrada da área, no travessão.

O Peixe conseguia encaixar alguns contra-ataques, mas sem muitas ameaças reais ao goleiro Weverton. Até que os mandantes conseguiram converter a superioridade em gol, aos 42 minutos, com Zé Rafael desviando de cabeça uma falta cobrada por Gabriel Menino.

O Santos, porém, reagiu bem ao golpe e conseguiu empatar ainda antes do intervalo. O gol saiu também na bola parada, em escanteio cobrado por Jean Lucas, desviado na primeira trave por Joaquim e completado de cabeça por Rincón.

Na etapa complementar, o time visitante voltou melhor e teve a primeira boa chance para virar o jogo, mas Weverton saiu bem do gol para abafar um chute de Morelos à queima-roupa, aos 11 minutos.

O Palmeiras não conseguiu se reorganizar a ponto de frear o ímpeto do rival, e a virada veio aos 24, com Marcos Leonardo, após lançamento longo para a grande área e boa tabela de Maxi Silvera com o jovem centroavante.

Já no fim do jogo, aos 44 minutos, o Verdão desperdiçou uma ótima chance de empatar. Flaco López recebeu livre, frente a frente com o goleiro, mas preferiu tocar para Gustavo Gómez, que estava impedido.

A última vitória do Santos sobre o Palmeiras tinha acontecido em outubro de 2019, com 9 derrotas e 3 empates desde então. Em clássicos contra todos os grandes rivais paulistas (Palmeiras, Corinthians e São Paulo), a seca já superava um ano, desde a última vitória sobre o Tricolor em agosto de 2022.

Na parte de cima da tabela, o time alviverde vê a diferença em relação ao líder Botafogo aumentar para 11 pontos. A equipe carioca venceu o clássico com o Fluminense por 2 a 0, também neste domingo (8).

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Richard Ríos), Gabriel Menino (John John) e Raphael Veiga (Fabinho); Kevin (Flaco López), Endrick e Rony. T.: Abel Ferreira.

SANTOS

João Paulo; Joaquim, Messias e João Basso; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Nonato e Kevyson; Morelos e Marcos Leonardo. T.: Marcelo Fernandes.

Local: Arena Barueri (SP).

Data e hora: Domingo, 8 de outubro, às 16h (de Brasília).

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza.

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Danilo Carvalho Simon Manis.

VAR: Rafael Traci.

Cartões amarelos: Zé Rafael (Palmeiras); Rincón, Morelos (Santos).

Gols: Zé Rafael, aos 42 minutos, e Rincón, aos 46 minutos do primeiro tempo; Marcos Leonardo, aos 24 minutos do segundo tempo.