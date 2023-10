SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Horas depois do GP do Qatar de Fórmula 1, Lewis Hamilton assumiu a culpa pela batida com o companheiro de Mercedes, George Russell.

Hamilton publicou nas redes sociais um pedido de desculpas à equipe e Russell pelo acidente causado ainda na primeira curva em Lusail.

"Eu assisti ao replay e foi 100% minha culpa. Eu assumo toda a responsabilidade por isso. Desculpas ao meu time e a George", escreveu Hamilton.

O discurso é diferente ao inicial. Logo após o acidente, o britânico se irritou e disse no rádio que havia sido "eliminado pelo companheiro de equipe".

As desculpas foram aceitas por Russell. O piloto inglês publicou um vídeo onde cumprimenta Hamilton após a corrida e disse não ter "ressentimentos" na legenda.

"Sem ressentimentos. Estamos aqui para lutar e buscar o máximo pela equipe. Hoje fizemos mal, mas o nosso carro estava excepcionalmente forte e estou orgulhoso de toda a equipe. Hora de reagrupar e continuar a construir o ritmo forte em Austin", escreveu Russell.

A BATIDA ENTRE HAMILTON E GEORGE RUSSELL

Largando na terceira colocação, Hamilton saiu melhor que Russell e Verstappen na largada e tentou ultrapassar os dois adversários por fora na primeira curva.

A manobra deixou Russell sem espaço na chegada à curva. Os dois carros da Mercedes se tocaram na pista.

Hamilton caiu na caixa de brita e não conseguiu retornar à corrida. Russell, por sua vez, seguiu na prova, mas teve que fazer uma parada logo no início. Mesmo assim, ele conseguiu terminar a etapa no quarto lugar.