SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Candidato da situação à presidência do Corinthians, André Luiz de Oliveira, o André Negão, não descarta uma SAF no clube. Para ele, a oportunidade é vista com bons olhos desde que seja, primeiramente, estudada por um grupo.

"Precisa-se criar um grupo de análise e ver a melhor forma que essa SAF se colocaria no Corinthians. Estamos chegando neste final de ano à uma arrecadação de quase R$ 1 bilhão, então você praticamente está chegando em um volume difícil de você depois passar. Então, você vai ter que buscar dinheiro no mercado e, para isso, sabe que vai ter que se transformar em SAF. Vamos ter que fazer um estudo, pegar pessoas de mercado, que consigam entender, nos ilustrar com informações que possamos transmitir dentro do conselho, mostrar aos associados. Eu vejo com bons olhos", disse André, ao "CNN Esportes S/A".

O QUE MAIS ELE DISSE?

'SAF não é vender o clube': "A SAF, hoje, é um projeto que já parece que está dando certo. Tenho acompanhado, lido coisas interessantes. A SAF não é vender o clube, as pessoas não estão entendendo [...] Eu também achava que o 'Time do Povo' não pode ser vendido, mas a SAF não é isso. Ela te dá uma possibilidade de você ir no mercado e trazer dinheiro para dentro do clube".

'Podemos fazer': "Hoje, nós somos uma associação sem fins lucrativos. As pessoas querem colocar dinheiro, mas têm aquele receio porque você muda de presidente a todo ano. Quando, de repente, tiver uma SAF, você vai ter um grupo de executivos que vão fiscalizar isso o tempo todo. Não quer dizer que eu vá fazer SAF. Estou dizendo que vamos ter um grupo que vai estudar e ver a melhor forma. Se for algo interessante para o clube, se for necessário, é certeza que podemos fazer".

Capital aberto: "Esse pode ser um caminho, nós colocarmos nossos patrimônios no mercado aberto para captarmos dinheiro. Essa é uma forma de SAF e você não está vendendo nada, só está captando recursos para dentro do clube".

Patrimônio monetizado: "Nós temos patrimônio, temos como monetizar esse patrimônio dentro de uma SAF quando você tiver a noção de que forma você vai desenvolver. É possível, através desse patrimônio, trazer dinheiro para ajudar nas finanças do clube".

OPOSITOR É CONTRA SAF

Candidato da oposição à presidência do Corinthians, Augusto Melo tem visão diferente de André Negão à respeito do clube se tornar uma SAF.

"Eu, como um dos 37 milhões de torcedores, sou completamente contra a SAF. Gostaria muito de poder ter algumas ações em relação ao Corinthians, mas, na minha gestão, sou totalmente contra à SAF", disse ao "CNN Esportes S/A"

DISCURSO DE ANDRÉ NEGÃO CONTRARIA DUILIO

A fala de André Negão também vai contra uma declaração recente do atual presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves.

Em julho, o mandatário alvinegro, que também faz parte da chapa "Renovação & Transparência", rejeitou a possibilidade de uma SAF no clube.

"O Corinthians tem procuras diárias dos maiores fundos de investimento do mundo, mas não é o caminho, não entendo que seja o caminho. O Corinthians é o time do povo, um time de massa, do seu torcedor, mas não precisa. O trabalho que vem sendo feito é bem profissional, todos os departamentos do clube têm profissionais de qualidade e não precisa ter uma SAF para que o clube se organize [...] Não acho que o corintiano gostaria disso, o Conselho e os sócios não", afirmou Duilio ao "CNN Esportes S/A".