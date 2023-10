SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-atacante Lior Asulin foi assassinado no último sábado (7), durante o ataque terrorista do Hamas em Israel.

O QUE ACONTECEU

Lior Asulin estava com amigos no festival de música Supernova e comemorava o seu aniversário de 43 anos. A informação é do jornal "The Independent".

O ex-jogador foi uma das centenas de pessoas assassinadas pelo Hamas no ataque terrorista em solo israelense.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, diversas pessoas que estavam no local onde acontecia a festa ?próximo à Faixa de Gaza? aparecem correndo enquanto tiros são disparados.

A morte de Asulin foi confirmada pelo Hapoel Tel Aviv, um dos ex-clubes do atacante. "Depois de muitas horas desde que foi declarado desaparecido, soube-se que o ex-jogador do clube, Lior Asulin, foi assassinado por terroristas durante uma festa. O Hapoel Tel Aviv Football Club envia forças à família de Lior no seu momento difícil", escreveu o time.

QUEM ERA LIOR ASULIN

Lior Asulin foi um atacante que atuou no futebol profissional entre 1997 e 2021.

Ao longo de sua carreira, o jogador passou por 17 clubes, sendo 16 deles em Israel. O único clube fora do seu país que Lior defendeu foi o Apollon Limassol, do Chipre.

Asulin marcou 175 gols e teve como título mais importante da carreira a conquista da Copa do Estado de Israel, com o Bnei Sakhnin, primeiro time árabe a vencer o torneio.