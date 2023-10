RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Tite é aguardado pelo Flamengo no Ninho do Urubu nesta terça-feira (10) para iniciar os trabalhos no clube, e o comandante terá algumas prioridades até a estreia diante do Cruzeiro no dia 19.

Dar padrão tático ao time e opinar nas renovações de contrato estão entre as prioridades do treinador no primeiro momento. Iniciar o planejamento para 2024 também está no horizonte.

Além disso, aumentar a confiança de alguns jogadores será primordial para o sucesso imediato. Mário Jorge já havia feito o diagnóstico sobre o momento ruim individual e a falta de vontade de vencer do grupo como um todo.

O Fla tem a vaga na Libertadores como horizonte principal, mas os jogadores já declararam que ainda querem brigar pelo título nessa reta final. Caso consiga resultados imediatos, esse cenário pode se tornar mais palpável. O Flamengo é o quinto, com 11 pontos a menos que o líder Botafogo.

O presidente Rodolfo Landim está de férias fora do país. Portanto, o responsável pela transição será Marcos Braz, além da comissão técnica da base que comandou o trabalho desde a saída de Jorge Sampaoli.

A paciência do Flamengo valeu a pena para o sucesso da negociação. Com o treinador como prioridade, o clube aceitou ficar com Mário Jorge.

Tite havia garantido que só voltaria no ano que vem, mas foi convencido pelo tamanho do projeto do Fla.

Os motivos vão desde o desafio até o lado financeiro. Soma-se a isso o fato de o clube ser no Rio de Janeiro, onde já mora.

Ter a Data Fifa para iniciar o trabalho foi também parte da estratégia ao longo da negociação, que durou cerca de duas semanas.