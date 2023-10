PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Grêmio e Renato Gaúcho entraram em atrito após o clássico Gre-Nal. A recusa do treinador a conceder entrevista coletiva motivou reunião da direção do clube e vai ocasionar uma nova conversa na reapresentação do elenco.

Renato alegou um compromisso inadiável no Rio de Janeiro para deixar o Beira-Rio tão logo o clássico Gre-Nal do último domingo terminou.

O Grêmio sabia da pressa do treinador para embarcar ao Rio, mas entendia que pelo resultado negativo ele mudaria de ideia e optaria por conceder coletiva.

No entanto, mesmo com o revés por 3 a 2, Portaluppi preferiu deixar rapidamente o local, desautorizando o presidente Alberto Guerra, que explicou o fato posteriormente em entrevista.

A repercussão da insubordinação de Renato foi negativa nos bastidores. A direção do Grêmio se reuniu para tratar do tema ainda na segunda (9).

Esteve em pauta uma punição que Portaluppi deverá receber pelo desacato.

Em sua defesa, Renato argumenta que já tinha explicado à direção que tinha um compromisso e precisava sair rapidamente. Não houve contato entre clube e treinador depois do clássico, e o elenco está de folga até a próxima quinta-feira.

Na reapresentação ao Grêmio, Renato terá uma conversa com o presidente Alberto Guerra. A punição ao técnico será tratada internamente.

Não está em debate uma eventual demissão do técnico, cujo trabalho é considerado muito bom até o momento.