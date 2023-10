SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira será desfalque do Palmeiras nos próximos dois jogos do Campeonato Brasileiro.

Ele foi suspenso por dois jogos pelo STJD. O treinador português foi julgado pelo gesto feito nos minutos finais da partida contra o Grêmio em que insinuou um 'roubo'. O jogo foi realizado no dia 21 de setembro e foi válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador foi denunciado no artigo 258, II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões".

Abel desfalca o Palmeiras contra o Atlético-MG, no Allianz Parque, e contra o Coritiba, no Couto Pereira.

O Palmeiras terá que pagar uma multa de R$ 2 mil pela infração cometida pelo treinador.

ENTENDA O CASO

O treinador do Palmeiras se irritou com a marcação de uma falta nos acréscimos na derrota pra o Grêmio e deixou o campo fazendo um sinal com a mão e repetindo a frase: "Isso é roubar! Isso é roubar!".

Bruno Arleu de Araújo, árbitro de campo da partida, disse que ficou sabendo da atitude de Abel Ferreira por meio do árbitro do VAR, Igor Junio Benevenuto. Ele relatou o caso na súmula.

"Após o término do jogo, quando me dirigia ao vestiário, fui informado pelo VAR, sr. Igor Junio Benevenuto, que após verificar as imagens da cabine do árbitro de vídeo, identificou que o treinador do Palmeiras, sr. Abel Fernando Moreira Ferreira, se dirigindo a zona mista do estádio, fez com a sua mão direita, gestos com os dedos, e proferiu as seguintes palavras através da leitura labial: 'isso é roubar! isso é roubar! isso é roubar'", diz o documento.

Ao ser questionado sobre o gesto na entrevista coletiva, Abel Ferreira explicou por que se irritou e pediu para que não tenham câmeras focadas nele durante o jogo. Ele reforçou que a derrota não foi por culpa da arbitragem.