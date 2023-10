SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de vencer o Palmeiras e convencer o torcedor com um bom desempenho, o técnico Marcelo Fernandes usará a Data Fifa para melhorar a bola parada do Santos e manter a mentalidade e energia do grupo.

O Santos volta a campo apenas no dia 19 (quinta-feira), contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, às 20h, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

MENTALIDADE E ENERGIA

A sequência de três vitórias, que não ocorria desde abril, veio para unir e mudar de vez a mentalidade no Santos. Marcelo Fernandes prega nos vestiários a importância de não desistir, não deixar de correr e acreditar na força do grupo. Neste período livre, o treinador irá reforçar o discurso para continuar blindando o elenco.

Antes, o fator psicológico estava jogando contra. Com Marcelo Fernandes, porém, a situação mudou da água para o vinho. O treinador usa da intimidade e abertura com os jogadores, além de sua experiência como jogador, para exemplificar e auxiliar no dia a dia. A comunicação clara e descontraída trouxe segurança para o elenco, que abraçou as ideias do novo comandante.

Além de ter o grupo na mão, Marcelo soube oxigenar o vestiário dando confiança a novos jogadores líderes, como tem sido entre João Paulo, João Basso, Rincón e Marcos Leonardo. A braçadeira, inclusive, passará por revezamento até o final da temporada.

BOLA PARADA

O Santos tomou um gol de bola parada no jogo contra o Palmeiras e ligou o sinal de alerta para a pausa. Marcelo Fernandes treinou intensamente o fundamento durante a semana do clássico.

Para evitar novas frustrações, o treinador reforçará a atividade para não ser pego de surpresa, além de dar sequência aos seus treinos para que o elenco compreensa ainda melhor o plano de jogo. Vale lembrar que Dodô, Lucas Lima e Soteldo retornam e estarão à disposição.

O Santos folgou segunda e terça e irá se reapresentar hoje no CT Rei Pelé. Com a sequência de vitórias, o time foi para 14º na tabela do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, e se afastou da zona de rebaixamento.

DESFALQUES

Na pausa, o Santos não poderá contar com Miguelito (Bolívia), Tomás Rincón e Soteldo (Venezuela), convocados para suas respectivas seleções. O capitão venezuelano, suspenso, é ausência certa no retorno. Fernández é o provável substituto.

Já Soteldo preocupa devido à logística. A seleção venezuelana enfrentará o Brasil na quinta-feira (12), pelas eliminatórias da Copa do Mundo e, na sequência, disputará contra o Chile na terça (16). A expectativa é de que ele retorne à Baixada Santista na madrugada de quarta para a quinta, sendo que o Peixe joga à noite.

O técnico Marcelo Fernandes tem receio por causa do desgaste dos jogos e viagens, mas espera, pelo menos, tê-lo no banco de reservas com opção.