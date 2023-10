RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Tite reencontrou alguns rostos conhecidos no Ninho do Urubu. Ele já convocou um time inteiro do Flamengo enquanto esteve na seleção brasileira, além de ter trabalhado com alguns em clubes.

Tite já convocou 11 jogadores do atual elenco quando era técnico da seleção. Mesmo quando não chamava, elogiava alguns deles.

Santos, Rodrigo Caio, Pablo, David Luiz, Filipe Luís, Gerson, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro são os jogadores já lembrados em listas.

Dois deles já trabalharam com o técnico em clubes. É o caso de Everton Ribeiro e Pablo, ambos no Corinthians.

Everton Ribeiro e Pedro estiveram na Copa do Mundo do Qatar com o treinador.

BOA ACEITAÇÃO

O nome do Tite animou o Flamengo. Os jogadores não foram consultados, mas ficaram sabendo das notícias pela imprensa.

Grande parte do plantel apoia a contratação, como relatam pessoas próximas aos atletas.

Tite teve o primeiro encontro com o elenco nesta terça-feira (9), na reapresentação do time no Ninho do Urubu.

Gerson, Pulgar e Arrascaeta estão convocados por Brasil, Chile e Uruguai para as Eliminatórias para a Copa do Mundo. Portanto, serão desfalques nos primeiros treinos.