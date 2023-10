SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Espanha sofreu, mas venceu a Escócia por 2 a 0 nesta quinta-feira (12), no La Cartuja de Sevilla, em partida válida pela sétima rodada das Eliminatórias para a Eurocopa 2024.

Os gols saíram no segundo tempo. Morata abriu o placar aos 26 minutos e Sancet marcou aos 41.

Com a vitória, a Espanha chega a 12 pontos e ocupa a segunda colocação do grupo A. Mesmo com a derrota, a Escócia é a líder do grupo com 15 pontos.

A Espanha agora visita a Noruega no domingo (15), às 15h45 (de Brasília), pela oitava rodada das Eliminatórias da Euro. Já a Escócia enfrenta a França na terça (17), em um amistoso internacional, às 16h (de Brasília).

COMO FOI O JOGO

A Espanha teve o controle do jogo na primeira metade do primeiro tempo. Os espanhóis começaram com um ritmo muito forte e quase abriram o placar no início da partida. A Escócia tentava chegar ao ataque com velocidade, mas não conseguia segurar a bola por muito tempo.

Apesar do controle e do domínio da partida, a Espanha criou poucas chances claras de gol. A equipe do técnico de la Fuente explorava pouco os lados do campo e tentava jogadas pelo meio. Por outro lado, a Escócia mal conseguiu chegar a área espanhola.

O início do segundo tempo seguiu o mesmo ritmo da primeira etapa. A Espanha continuou com o controle do jogo, mas levou pouco perigo ao gol da Escócia, que tentou chegar mais ao ataque.

Depois de muito insistir, a Espanha conseguiu transformar o volume de jogo em gol e saiu na frente no segundo tempo. A Escócia, que tentou levar mais perigo ao ataque, foi perdendo poder de fogo e mal passou do meio de campo.