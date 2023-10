SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRES) - O Flamengo tem quatro jogadores retornando de empréstimo no próximo ano. Enquanto dois voltam já em dezembro, outros ainda ficam até o meio da temporada europeia.

HUGO SOUZA

O goleiro foi emprestado ao Chaves, de Portugal, em julho. O contrato é válido até 30 de junho de 2024, enquanto o dele com o Flamengo é até 2025. Os portugueses tem uma opção de compra ao fim do vínculo de 50% dos direitos econômicos fixados em 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 6,4 milhões). Hugo fez nove jogos, todos como titular.

Matheus Gonçalves

Uma das joias do Flamengo, o jogador está emprestado ao Red Bull Bragantino até 31 de dezembro. O clube cedeu o jovem de forma gratuita e não fixou o passe para compra ao fim do vínculo. Antes de ir, o atleta assinou um novo vínculo até 2027. Pelo Massa Bruta, fez sete partidas, somente uma como titular.

THIAGUINHO

O atacante foi emprestado ao CSA em fevereiro e disputou 20 jogos, marcando dois gols. Entretanto, saiu em julho para o Sampaio Corrêa. Lá, tem quatro partidas e não balançou a rede. O empréstimo é válido até 30 de novembro.

ANDRÉ LUIZ

O atacante está emprestado ao Estrela Amadora, da Primeira Divisão de Portugal, desde agosto. O negócio não envolveu compensação financeira e nem valor de opção de compra ao final do contrato. O empréstimo é válido até junho de 2024. O jogador entrou no segundo tempo de dois jogos e ficou no banco em outro.