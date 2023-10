SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A França venceu a Holanda, em Amsterdã, por 2 a 1 e carimbou a vaga na Eurocopa 2024 antecipadamente. O triunfo foi construído com gols de Mbappé, um em cada tempo, enquanto Hartman fez para os donos da casa.

Com os gols marcados, Mbappé chegou a 42 pelos 'Blues', superou Michel Platini e se tornou o quarto maior artilheiro da seleção.

Com o resultado, o time de Didier Deschamps mantém os 100% de aproveitamento, com 18 pontos em seis jogos, enquanto a Laranja Mecânica permanece com nove ?a Grécia venceu a Irlanda e alcançou 12 pontos.

A equipe francesa volta a campo no dia 18, contra Gibraltar. A Holanda visita a Grécia na segunda-feira.

COMO FOI O JOGO

A França começou o jogo a todo vapor e, em jogada tramada pelo lado direito, Mbappé recebeu cruzamento e mandou para a rede logo aos seis minutos Com o gol, o camisa 10 igualou Platini como quarto maior artilheiro da história da seleção.

Em casa, a Holanda soube reagir e melhorou em campo. A equipe de Ronald Koeman conseguiu encaixar melhor a marcação e criar dificuldades aos avanços do adversário. Ao mesmo tempo, passou a assustar no ataque.

Assim como no primeiro tempo, a França soube se impor no começo da etapa final e Mbappé balançou a rede nos minutos iniciais. Após tabela com ,Rabiot bateu colocado e ampliou a vantagem dos visitantes.

Resposta e equilíbrio. A Holanda esboçou a reação e fez um gol, com Malen, mas que foi anulado por impedimento do autor da assistência. Os mandantes buscaram ter maior volume, mas não conseguiram criar as oportunidades esperadas. A França, por outro lado, tinha mais a bola e controlava bem o duelo.

Gol no fim. Na reta final do jogo, Hartman balançou a rede e animou a torcida holandesa. O time de Ronald Koeman buscou a reação nos últimos minutos.