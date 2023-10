SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Caio Castro sofreu um acidente com se caminhão, na manhã deste sábado (14), durante a sessão de treinos do final de semana da Copa Truck.

Caio escapou ileso, causando apenas uma rápida interrupção na sessão.

O piloto da equipe ASG Motorsport bateu de frente com uma barreira de pneus e parou apenas em uma encosta de terra.

O acidente aconteceu logo no início do warm-up, no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre.

OUTROS ACIDENTES NO LOCAL

É o terceiro acidente forte do fim de semana em Tarumã. Além do ator, Débora Rodrigues, da RM Competições, e Jaidson Zini, da ASG Motorsport, também bateram no circuito gaúcho.

Débora teve uma entorse no joelho, enquanto Zini foi levado ao hospital com fratura na clavícula.

Diferentemente de Caio, os outros dois pilotos estão fora da sétima e oitava etapas, que serão disputadas neste final de semana.