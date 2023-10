MONTEVIDÉU, URUGUAI (UOL-FOLHAPRESS) - A seleção brasileira fez seu primeiro treino em solo uruguaio na tarde de hoje (14) no estádio Campeón del Siglo, do Peñarol. Na atividade, o técnico Fernando Diniz não contou com o capitão Casemiro.

A seleção chegou ao Uruguai na noite de ontem (13). A equipe de Fernando Diniz ainda terá dois treinos na estrutura do Peñarol.

Casemiro não foi a campo. Ele ficou no hotel por conta de uma pancada no tornozelo sofrida diante da Venezuela. O volante não preocupa e deve treinar amanhã.

Se Casemiro piorar e não ficar à disposição, André é o provável substituto. Diniz, porém, conta com o capitão no time titular.

E A LATERAL?

Sem Danilo, que se lesionou contra a Venezuela e foi cortado, Yan Couto deve ganhar a vaga. Diniz convocou Emerson Royal para o lugar do jogador da Juventus (ITA) que já foi liberado.

O restante do time seria o mesmo que empatou na última sexta: Ederson; Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Neymar e Vini Jr; Richarlison.

O Brasil jogará contra o Uruguai, terça-feira, às 21h, no Estádio Centenario, pela quarta rodada das Eliminatórias.