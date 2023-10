SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A seleção italiana venceu Malta com tranquilidade neste sábado (14), por 4 a 0, no Estádio San Nicola, em Bari, na Itália, pela 7ª rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Euro 2024.

Bonaventura, no primeiro tempo, Berardi, duas vezes, e Frattesi marcaram os gols da vitória italiana.

Com a vitória, a Itália agora ocupa a segunda posição do grupo C com 10 pontos, mesma pontuação da Ucrânia, mas o time de Spalletti leva vantagem no confronto direto. Por outro lado, Malta é a lanterna do grupo e ainda não pontuou nas eliminatórias.

A Itália agora se prepara para visitar a Inglaterra na terça-feira (17), às 15h45 (de Brasília), pela 8ª rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Euro. No mesmo dia e horário, a seleção de Malta irá enfrentar a Ucrânia, em casa.