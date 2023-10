SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS - O primeiro reforço do São Paulo para 2024 já é conhecido de Dorival Júnior: a novidade atende pelo nome de Erick, atacante do Ceará que fechou um pré-contrato em julho e fará parte do elenco tricolor a partir de janeiro.

QUEM É ELE?

Erick tem 25 anos e é um jogador que atua pelos lados do campo. Ele se destaca tanto pela velocidade quanto pelos dribles.

O atleta fez quase toda a base no Náutico e estreou nos profissionais em 2017, época em que a equipe pernambucana disputava a Série B do Campeonato Brasileiro.

Comprado pelo Braga, de Portugal, ele não conseguiu embalar no futebol europeu e retornou ao time de origem antes de fechar com o Ceará, já em 2021.

Na nova equipe, Erick ganhou a titularidade no ano passado justamente sob comando de Dorival Júnior, que trocou o clube pelo Flamengo após menos de três meses de trabalho. O técnico garantiu a minutagem necessária para

O jogador ficou no Ceará e vive, em 2023, sua temporada mais goleadora, com 18 gols e 13 assistências em 50 jogos disputados. Ele está no top 3 dos artilheiros da Série B, atrás apenas de Gustavo Coutinho (Atlético-GO) e Vagner Love (Sport).

Ele é um dos atuais protagonistas da equipe, que perdeu o gás na briga pelo acesso e agora ocupa o meio da tabela do torneio nacional.

Apesar do protagonismo, Erick desperdiçou um pênalti na partida contra o Sampaio Corrêa, neste sábado, pela Série B.

Ao notar o bom momento de seu ex-comandado, Dorival não demorou para "recrutar" Erick antes de qualquer outro tipo de sondagem. O São Paulo ainda tentou antecipar a chegada, mas as conversas não avançaram.

O futuro atacante são-paulino pode substituir David e Marcos Paulo, que terão seus empréstimos finalizados em dezembro e, por enquanto, não devem permanecer no clube do Morumbi.