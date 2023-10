MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrygo ocupou todas as posições e funções possíveis com Carlo Ancelotti no comando do Real Madrid, mas atualmente como '9' no novo 4-4-2, parece não estar morrendo de amores pela função.

O atacante afirmou durante coletiva neste sábado (14) antes da partida contra o Uruguai pela seleção que não se sente confortável em ser referência do time por acreditar não ter tanta liberdade para se movimentar.

"Sempre deixei claro que tenho habilidade para jogar pelas laterais, simplesmente não gosto de jogar como número 9, embora no meu clube tenha que fazê-lo. No Brasil [seleção] tenho mais liberdade para me movimentar", disse, em coletiva de imprensa.

Enquanto no Real Madrid o brasileiro busca constantemente a faixa entre zagueiro e lateral esquerdo, esquecendo um opuco da zona central, na seleção consegue ter mais flexibilidade para se movimentar.

Aqui posso circular por todo o campo e isso tem ajudado no meu jogo. É importante poder fazer todas as funções porque aumenta as chances de não ser substituído. Isso é fundamental para mim

BRASIL X URUGUAI

A seleção brasileira está em 2º lugar nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com 7 pontos. Apenas a Argentina contabiliza todas as suas partidas como vitórias.

A partida acontece na próxima terça-feira (17) às 21h. O jogo acontece em Montevidéu.