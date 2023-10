MONTEVIDEU, URUGUAI (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo gastou pouco mais de R$ 1 milhão para ter a dupla formada pelo goleiro Lucas Perri e pelo zagueiro Adryelson, que hoje estão na seleção.

Os dois jogadores chegaram ao time alvinegro ainda em 2022, Adryelson em julho e Perri em agosto.

As contratações foram realizadas pelo clube já com o futebol sob gestão de John Textor.

Adryelson chegou ao Botafogo sem custos. Ele atuava por empréstimo pelo Al Wasl, dos Emirados Árabes, e, ao fim do vínculo, conseguiu a rescisão com o Sport na Justiça em ação que cobrava dívidas do Leão.

O caso, inclusive, ainda gera repercussão. O presidente do clube pernambucano citou a saída do zagueiro em entrevista ao podcast Embolad, do "ge".

"Para mim, o maior absurdo dentro do clube ainda é o caso Adryelson. Emprestar um atleta do nível de Adryelson, de graça. Passou um ano nos Emirados, não deu quitação aos débitos que tinha no clube. Ou seja, foi de graça e não deu quitação ao débito", disse.

Lucas Perri, por sua vez, custou R$ 1,5 milhão para uma liberação imediata.

Os valores foram pagos ao São Paulo, dono dos direitos do jogador. Na ocasião, ele disputava a Série B do Brasileiro pelo Náutico, por empréstimo.

O São Paulo sempre teve goleiros muito qualificados e, quando subi ao profissional, estava no momento deles de jogar. Aliado a isso, tem a convicção do treinador", contou, em recente entrevista ao UOL.

"Estava no Náutico, fazendo bons jogos. Começaram a ter conversas para chegar próximo ao final do contrato com o São Paulo. Apareceu o Botafogo, que apresentou um projeto. Fiquei muito empolgado", completou.

Em matéria publicada em julho, o UOL mostrou um pouco do imbróglio por trás desse triângulo envolvendo São Paulo, Náutico e Botafogo.

Os dois se tornaram destaque do clube alvinegro carioca, que é líder do Campeonato Brasileiro e tem nove pontos a mais que o vice Red Bull Bragantino.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Lucas Perri está em sua segunda convocação para a seleção. A primeira foi em setembro, para os duelos com Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias. Ele foi chamado após o corte de Bento, do Athletico-PR.

Adryelson se juntou ao elenco do Brasil ontem, para o jogo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias. Ele foi convocado após a lesão de Nino, do Fluminense, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo no treino de sábado.

NEGÓCIO COM O LYON

Perri e Adryelson ter acordos avançados para defender o Lyon ao fim da temporada, como informou o blog "Mercado da Bola", do UOL. O clube francês também tem participação de John Textor na gestão.

O dono do futebol alvinegro bateu o martelo e cobriu ofertas de outros clubes estrangeiros pela dupla. O zagueiro, por exemplo, foi alvo do Besiktas, da Turquia, e o goleiro teve ofertas de Inter de Milão, Fiorentina e Galatasaray, além de sondagens do Benfica de Portugal.