SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Asics, marca de materiais e acessórios esportivos, em parceria com a "Marca Senna", lançou uma linha de vestuário em homenagem a Ayrton Senna. As vendas começarão no próximo dia 30 de outubro, quando se completarão 35 anos do primeiro título mundial do piloto brasileiro na Fórmula 1.

A linha conta com tênis, camiseta, shorts, meias e boné. Todos eles têm alguns detalhes que remetem ao tricampeonato de Ayrton Senna na Fórmula 1.

O GEL-Nimbus 25 Senna, tênis que terá pares limitados para venda, conta com uma textura diferente nas listras que representam a marca Asics, remetendo aos pneus de chuva, lembrando do bom desempenho de Senna em corridas nesta condição.

O tênis também tem as cores em alusão à McLaren, carro pilotado pelo piloto brasileiros durante os anos em que conquistou os seus três títulos mundiais.

A peça conta com uma das frases mais marcantes da carreira do piloto. "Se você não busca mais uma ultrapassagem quando tem espaço, você não é mais um piloto de corrida", disse Senna.

O nome de Ayrton Senna escrito em japonês está presente no tênis, na camiseta e no shorts da linha. A referência se relaciona com a história construída pelo piloto nas corridas no Japão ao longo da carreira.

O preço sugerido para o tênis GEL-Nimbus 25 Senna é de R$ 1.299,99.