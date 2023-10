SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tite foi apresentado na tarde deste segunda-feira (16) como novo técnico do Flamengo. O treinador, que foi anunciado na última segunda-feira, falou em "ajuste de datas" ao explicar ter acertado com o time rubro-negro, após indicar um ano sabático em 2023.

"Prefiro colocar como um ajuste de datas. Por que? O objetivo do Flamengo é para 2024, essa foi a premissa, da minha forma também. Lembro que quando conversamos a respeito, o [Marcos] Braz sabe o que vou falar, perguntaram "como é que a gente ajusta os seus objetivos profissionais com as necessidades do Flamengo?", disse Tite.

"É de 2024? É, mas como pode ser para a necessidade que temos agora? Esse projeto pesou mais forte, é uma situação que também traz benefícios. O objetivo, agora, é a classificação direta na Libertadores. A perspectiva de título tem na matemática, mas é sonho. E ela tem um risco, são nove equipes que estão muito próximas, campeonato extremamente necessidade. O que traz de benefício? Para o projeto de 2024 conhecer todos os atletas, estar trabalhando agora era importante. Esse ajuste acabou acontecendo nesse projeto inicial", completou.

O QUE ELE DISSE?

O que seduziu? "Quatro anos de clube, a estabilidade, a torcida e o quanto te incentiva e mobiliza. Uma estrutura como a do Ninho, e um grupo que joga às claras".

Chegada ao Flamengo. "Quando joguei contra Flamengo, tinha Andrade, Adílio, Zico, e depois Tita e Lico. Fora Nunes, Edmare outros mais, mas essa composição... Estava na Portuguesa na época, o quanto corri atrás e passei um sufoco nessa história (risos). Falei isso para mostrar a história, a grandeza, o quanto sei da alegria do torcedor em ver sua equipe, de participar dessa alegria, e do orgulho. É um orgulho, um desafio e uma responsabilidade muito grande".

Trabalho na primeira semana. "Esse tempo de vinda para cá na data-Fifa permitiu um conhecimento, primeiramente, humano, dos funcionário e depois com os atletas. Na sequênci, a gente já implementa as fases ofensiva, defensiva e de bola parada".

O que motiva? "É o projeto de 2024. Busca de retomada de vitórias importantes, perspectiva de títulos, e depois alinhamentos de datas para que pudesse seguir esse trabalho e ter possibilidade de êxito, que é o que me move".

Renovações de contrato com jogadores. "Técnico é uma figura importante no clube, mas, acima, na hierarquia, está a sua direção que tem comando e diretriz. Há um encaminhamento, porém, são 12 jogos decisivos e todos são importantes para conseguirmos o objetivo".