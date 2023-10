SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tite afirmou diversas vezes que não assumiria um clube do Brasil em 2023. Em uma de suas entrevistas, ao Flow Sport Club, foi enfático. "Podem me chamar de mentiroso", disse, recomendando o que deveria ser feito no caso de ele não cumprir a palavra.

Na tarde desta segunda-feira, 16 de outubro de 2023, ele foi apresentado como técnico do Flamengo.

"Prefiro colocar como um ajuste de datas", declarou, de vermelho e preto, no Ninho do Urubu.

É o primeiro trabalho do gaúcho de 62 anos desde sua saída da seleção brasileira. Ele comandou o time nacional de 2016 a 2022 e se despediu após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar. Esperava propostas da Europa, mas só teve ofertas significativas do Brasil.

O Corinthians, clube no qual conquistou seus principais títulos, procurou-o quatro vezes neste ano e ouviu não. Tite preferiu o Flamengo, que tem condições financeiras melhores e um elenco qualificado, apesar dos resultados decepcionantes colecionados na temporada.

Segundo o treinador, foi justamente a possibilidade de brigar por "títulos importantes" em 2024 que o fez alterar o cronograma planejado. Em conversa com dirigentes rubro-negros, afirmou, chegou-se à conclusão de que o melhor seria iniciar agora o trabalho na tentativa de alcançar os troféus almejados no próximo ano.

"O [diretor Marcos] Braz perguntou como a gente poderia ajustar os meus objetivos profissionais e o projeto do Flamengo. O projeto pesou mais forte para o ajuste de datas. É uma situação que traz riscos e benefícios", declarou.

"A torcida, a estrutura, o grupo que joga às claras", acrescentou, listando motivos para a mudança de planos. "Não queria vir agora, mas há uma necessidade. Desafio profissional. Estado onde nunca trabalhei. Tudo isso me motiva."

No curto prazo, disse Tite, "o objetivo real é a classificação direta para a Libertadores". O time da Gávea hoje ocupa a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, atrás do Grêmio e do Palmeiras apenas nos critérios de desempate. Os quatro primeiros da tabela terão vaga na fase de grupos da principal competição sul-americana. O quinto e o sexto vão para a fase preliminar.