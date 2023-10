SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo comandou a goleada de Portugal por 5 a 0 sobre a Bósnia na 8ª rodada das Eliminatórias da Euro. Já classificada antecipadamente, a seleção portuguesa passeou no Estádio Bilino Polje e manteve a campanha 100%.

CR7 (2x), Bruno Fernandes, João Cancelo e João Féliz marcaram os gols da partida, todos no primeiro tempo.

Portugal chegou aos 24 pontos e segue na liderança absoluta do Grupo J -foram 32 marcados e somente dois sofridos em oito jogos. Já a Bósnia caiu para a quinta posição, com nove pontos, e se complica na briga pela segunda vaga da chave.

Os lusos voltam a campo daqui a um mês, em 16 de novembro, para enfrentar Liechtenstein, às 16h45 (de Brasília), fora de casa. Já a Bósnia visita Luxemburgo no mesmo dia e horário.

COMO FOI O JOGO

A seleção portuguesa foi superior do início ao fim e abriu 2 a 0 cedo com Cristiano Ronaldo. O astro marcou logo aos cinco minutos, de pênalti, e depois ampliou com uma cavadinha diante do goleiro adversário.

Implacável, Portugal ainda fez mais três gols antes do fim do primeiro tempo. Bruno Fernandes e João Cancelo fizeram golaços para ampliar, e João Félix decretou a goleada.

Os visitantes não deixaram o time da casa jogar e administraram a larga vantagem após o intervalo. Os portugueses diminuíram a intensidade, mas mantiveram o controle das ações. A Bósnia, com medo de sofrer uma derrota ainda maior, optou por não se lançar ao ataque.