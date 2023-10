SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A campanha do sub-17 do São Paulo, que jogará a final do Brasileiro da categoria após desbancar o Flamengo, reforçou o sucesso do trabalho realizado em Cotia e pode servir, inclusive, como inspiração para Dorival Júnior até o fim do ano.

O técnico já deu indícios que deve usar mais jovens até dezembro nos treinos realizados na última semana, quando convocou alguns atletas do sub-20 para as atividades.

Ao menos cinco jogadores formados em Cotia já fazem parte do time "de cima", mas ainda não engataram uma sequência de jogos diante de um elenco que conta com mais de 40 nomes.

QUEM SÃO ELES?

Patryck, 20 anos. O lateral-esquerdo estreou no ano passado e, em 2023, foi acionado 11 vezes pela comissão de Dorival. O problema é que o jovem encara a concorrência de Welington e Caio Paulista: o primeiro quase foi vendido na última janela, mas permaneceu e deve continuar para 2024, enquanto o segundo está emprestado até o fim da temporada e tem situação indefinida.

Talles Costa, 21 anos. Outro que já não é "novato" entre os profissionais é o meia-atacante. Ele chegou a ter algum espaço com Crespo e com Rogério Ceni, mas praticamente sumiu sob novo comando e atuou apenas duas vezes desde junho. As chegadas de Lucas e James Rodríguez pioraram a situação de Talles, que briga por novas chances na reta final da temporada.

Pedro Vilhena, 21 anos. Depois de enfrentar uma grave lesão em 2022, o meia atuou pela primeira vez no time de cima no mês passado, contra o Fortaleza, e é visto como uma das maiores promessas de Cotia. Os "protocolares" jogos do São Paulo ainda neste ano podem dar a Vilhena o tempo necessário para encantar o torcedor.

Negrucci, 19 anos. O volante iniciou sua trajetória entre os profissionais em noite emblemática para o são-paulino: vitória sobre o Tigre no Morumbi, em duelo que "encerrou a maldição" de 2012. Depois disso, Negrucci saiu do banco na partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e, nos últimos dias, defendeu o clube no Paulistão sub-20. A concorrência, no entanto, é um grande obstáculo, já que Pablo Maia, Gabriel Neves, Luan e até o sumido Jhegson Méndez atuam no setor.

Rodriguinho, 19 anos. O meia é o mais "rodado" do quinteto e já atuou 14 vezes na temporada. Rodriguinho, que já havia estreado ?e feito gol? no ano passado, também vê com bons olhos o calendário menos "decisivo" do clube para mostrar serviço a Dorival e sua comissão.

E NÃO FICA POR AÍ...

Nomes como Walce, Moreira e Matheus Belém também despontam como opções para Dorival, que comanda, a partir de nesta quarta-feira (18), a reta final do São Paulo na temporada em jogo contra o Goiás fora de casa.

O clube já está garantido na Libertadores do ano que vem graças ao título da Copa do Brasil e, diante disto, não tem grandes pretensões nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.