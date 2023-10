RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco está confiante em realizar o clássico com o Botafogo, pela 32ª rodada, em São Januário, mas, enquanto aguarda o aval da Polícia Militar, o duelo deve ser marcado, inicialmente, para Volta Redonda (RJ) por questões burocráticas.

O prazo da CBF para o desmembramento dos jogos a partida da 30ª rodada se encerra nesta terça-feira (17). Por conta disso, o duelo será marcado, inicialmente, para o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

O Vasco, porém, mantém negociações avançadas com a Polícia Militar para a liberação de São Januário e está confiante neste sentido.

O estádio, até o momento, não pode receber clássicos por conta de um laudo da PM, fato que fez o Vasco enfrentar seus rivais este ano no Maracanã e no Nilton Santos. Caso consiga o sinal positivo, o jogo será remarcado para São Januário.

MARACANÃ TAMBÉM ESTÁ NOS PLANOS

O plano A do Vasco é o Maracanã e uma solicitação formal já até foi feita ao Governo do Estado, mas como o clube ainda não recebeu uma resposta, decidiu agilizar as tratativas para liberar São Januário.

Neste domingo (22), o time cruzmaltino enfrentará o rival Flamengo no Maracanã, mas o mando de campo é rubro-negro.