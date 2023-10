SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eustácio Batista Dias foi assassinado a tiros nesta terça-feira (17) dentro de uma academia em Botucatu, no interior de São Paulo. Ele era ex-campeão brasileiro de fisiculturismo e tinha 27 anos.

A reportagem confirmou a morte em contato com a delegacia seccional da cidade. As autoridades também confirmaram a autenticidade do vídeo que circula na internet da câmera de segurança local que mostra o momento do crime.

Eustáquio estava conversando quando dois homens armados invadiram a academia. Eles chegaram disparando, mas o fisiculturista desviou em um primeiro momento e foi perseguido dentro do espaço.

Os criminosos dispararam até ele cair e fugiram após a execução. O fisiculturista havia publicado fotos treinando no local pouco antes de morrer.

A reportagem tentou contato com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) para mais informações, mas ainda não teve retorno. O texto será atualizado em caso de resposta.

Eustácio foi campeão brasileiro na categoria Men's Physique Junior em 2018. Ele também conquistou o campeonato estadual pelo Espírito Santo em 2019.

Foi a segunda morte no universo do fisiculturismo em dois dias. Na última segunda-feira (16), o campeão do Musclecontest Brazil 2023, Christian Figueiredo, teve a morte confirmada aos 29 anos.