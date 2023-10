SANTIAGO, CHILE (UOL/FOLHAPRESS) - Os Jogos Pan-Americanos de Santiago começam, oficialmente, em 20 de outubro, mas alguns atletas já estão em solo chileno para aclimatação e início de determinadas disputas. Nestes primeiros dias, as delegações relataram falhas tanto na Vila Pan e também em certas áreas de competições.

Apesar disso, o chefe de missões do Time Brasil em Santiago, Rogério Sampaio, afirmou que a organização é ágil e eficaz quando acionada.

"Nós temos procurado reforçar a organização sobre algumas dificuldades que nós temos acompanhado e temos sentido. Temos uma equipe forte, preparada, que tem conseguido solucionar todos os problemas para que não falte nada ao atleta que ele possa se concentrar em treinar, descansar e competir", destacou Sampaio.

No início da semana, foram detectados problemas de infiltração na Vila Pan-Americana. Além disso, as chaves dos quartos ainda não estava codificadas corretamente. Tais falhas adiaram a primeira visita dos jornalistas ao local onde as delegações ficam hospedadas.

Outros problemas, como atrasos nas obras e falta de limpeza nas áreas de competições também foram relatados. O Time Brasil, contudo, não foi prejudicado, segundo Sampaio.

"Todas as soluções dão um pouco mais de trabalho, mas todas elas têm sido solucionadas rapidamente", frisou o dirigente.

AMBIENTE VENCEDOR

Com mais de 600 atletas na delegação, o Time Brasil preparou espaços especiais à equipe, com direito a zonas de convivência e descompressão. Segundo Rogério Sampaio, o clima é extremamente positivo no bloco brasileiro na Vila Pan-Americana.

"É um ambiente vencedor, nós estamos trazendo nossos principais atletas, temos oferecido a eles ou alguns locais especiais de convivência dentro da Vila. Trouxemos um contêiner, que recebeu uma pintura de um artista brasileiro, temos ali um ambiente de confraternização, para que eles possam estar juntos, trocar informações e criar esse ambiente atlético e vencedor", comentou o chefe de missão.