O jogo de apostas FootballX vem chamando a atenção e fazendo sucesso entre os brasileiros amantes de cassino online, isso porque ele é uma emocionante combinação de jogos Multiplier e futebol!



Mas afinal, como funciona esse jogo? Bom, o FootballX possui regras bem simples, o que também é um dos motivos de sua popularidade, já que não requer nenhuma experiência ou habilidade dos jogadores. Então mesmo apostadores iniciantes podem aprender a jogar esse cassino em poucos minutos.



No FootballX, um jogador fica fazendo embaixadinha com uma bola que acaba caindo a qualquer momento, e o objetivo do apostador é retirar a aposta antes que o jogador deixe a bola cair, simples assim!



O valor que você irá sacar, vai depender do número de multiplicador que estava na tela no momento em que você apertou o botão amarelo. Ou seja, se você conseguir retirar a aposta quando o multiplicador atingir o valor de 5x, você receberá o valor que foi apostado multiplicado por 5. Portanto, quanto mais tempo você conseguir permanecer no jogo, maior será o valor do multiplicador e consequentemente maior será o lucro.



Porém é importante você saber que não tem como adivinhar o momento que o jogador deixará a bola cair, então quanto mais tempo você ficar na partida mais arriscado é. Por isso, é importante apostar com responsabilidade!



Antes da partida iniciar, você pode escolher o personagem, e também alterar algumas configurações do jogo como ativar rodadas e saques automáticos, e desativar os sons e efeitos sonoros do jogo.



Há diversos sites que apostas que oferecem o FootballX no catálogo de cassino, porém nós recomendamos que você jogue na Parimatch Casino, pois ela é uma casa de apostas confiável, com excelente navegabilidade tanto no celular quanto no desktop, e com um valor de depósito mínimo de apenas R$1! No site você ainda encontra uma infinidade de outros jogos na mesma pegada do FootballX e pode testá-los jogando gratuitamente no modo demonstrativo.