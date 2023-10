Enquanto o Fluminense se prepara para levantar a taça mais importante do continente, o Boca Juniors busca a sua 7ª conquista para se tornar um dos maiores campeões do torneio.

O Boca pode igualar o Independiente da Argentina em número de títulos no dia 4 de novembro, porém, o Fluminense vai jogar em casa, no Maracanã, e não vai facilitar a vida do seu adversário.



Para chegar até a final, o Fluminense passou antes pelo Internacional nas semifinais. Já o Boca poderá fazer história e ser campeão sem vencer nenhuma partida da fase final da Libertadores: ultrapassou nos pênaltis o Nacional (oitavos), o Racing Club (quartas) e o Palmeiras (semifinal). Sim, foram mesmo seis empates vencidos nos pênaltis para a equipe de Jorge Almirón.



As casas de apostas colocam o Fluminense como favorito para a conquista, mas não por uma

grande margem. O Site de Apostas fez um levantamento das cotações oferecidas nas

principais casas de apostas e registou as seguintes médias:



Boca Juniors - 3.60



Empate - 3.25



Fluminense - 2.05



Essa é uma boa oportunidade para aqueles que gostam das emoções das apostas esportivas. A título de curiosidade, a cotação para o Boca Juniors fazer algo inédito e vencer também a final nos pênaltis é de 7.50. Uma coisa é certa: este será um grande espetáculo para todos os fãs de futebol.



Os torcedores já esgotaram os ingressos para a grande final e prometem uma grande festa no apoio aos seus times.



Temos todos os ingredientes para uma grande apresentação, vamos aguardar com muita expectativa a final da Libertadores de 2023.

