SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Neymar sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo durante a partida contra o Uruguai pelas Eliminatórias para a Copa, confirmou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na tarde desta quarta-feira (18).

"O atacante passará por procedimento cirúrgico, em data ainda a ser definida, para correção das lesões", diz a nota da CBF, que informa ainda que o departamento médico da seleção brasileira, sob a supervisão de Rodrigo Lasmar, e do Al Hilal, estão em contato permanente e alinhados na recuperação do atleta.

Especialistas avaliam que a recuperação e a volta aos gramados do jogador deve demorar entre seis e 12 meses.