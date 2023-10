RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Vasco venceu o Fortaleza nesta quarta-feira (18), por 1 a 0, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e deixou a zona de rebaixamento.

Aos 12 minutos do segundo tempo, Payet marcou seu primeiro gol com a camisa do Vasco e garantiu a vitória do Cruzmaltino.

Com a vitória, o Vasco saiu momentaneamente da zona de rebaixamento e subiu para a 16ª colocação, com 30 pontos. Já o Fortaleza permaneceu na sétima posição, com 42 pontos.

Na próxima rodada, o Vasco tem o clássico contra o Flamengo, domingo (22), às 16h (de Brasília). Já o Fortaleza viaja novamente para encarar o Bahia, sábado (21), às 18h30.