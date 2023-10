SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Neymar, 31, afirmou na noite desta quarta-feira (18) que vai precisar da ajuda da família e dos amigos durante o processo de recuperação de rupturas no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo durante a derrota por 2 a 0 contra o Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

"É um momento muito triste, o pior", desabafou o jogador nas redes sociais.

A lesão foi confirmada após a realização de exames clínicos e de imagem, em São Paulo.

"Sei que sou forte, mas dessa vez vou precisar ainda mais dos meus (família e amigos). Não é fácil passar por lesão e cirurgia, imagina passar isso tudo de novo após quatro meses recuperado", disse.

O atleta afirmou ainda que tem fé e disse contar com Deus para renovar as suas forças. Ele agradeceu pelas mensagens de apoio.

Em fevereiro deste ano, o atacante sofreu um entorse dos ligamentos no tornozelo direito e ficou 15 jogos afastado.

O brasileiro disputou apenas 17 partidas em 2023, somando Paris Saint-Germain (clube que deixou recentemente), seleção e Al Hilal.

Neymar passará por uma cirurgia, em data ainda a ser definida, para corrigir as lesões. Segundo a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o departamento médico da seleção brasileira e a do clube saudita Al Hilal, em que o jogador atua, estão em contato permanente.

Amigos famosos do jogador prestaram solidariedade depois do desabafo, entre eles os cantores Ludmilla e Michel Teló, o jogador Kaká e a apresentadora Fernanda Gentil.