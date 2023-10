SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luiz Oliveira, o 'Bolinha', foi o primeiro atleta a representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. O paulista de 22 anos, que tem família com história rica no boxe, bateu o canadense Victor Tremblay. A luta valeu pelas oitavas de final da categoria até 57kg.

O brasileiro mostrou mais recursos que o adversário desde o primeiro assalto, vencendo por decisão unânime dos cinco juízes. O árbitro principal chegou a abrir contagem para Tremblay após golpe de Bolinha, que resistiu.

O segundo round foi novamente dominado por Oliveira. O brasileiro acertou cruzado de direita na cabeça do canadense, dando fim à luta.

O próximo adversário será o o uruguaio Lucas Fernández García, que venceu Juan Reyes Donis por decisão unânime.

O sonho por sua primeira vaga nos Jogos Olímpicos segue vivo. Os dois finalistas do Pan garantem o direito de disputar o torneio até 57kg em Paris-2024.

'Bolinha' é neto de Servílio de Oliveira. Seu avô foi o primeiro brasileiro da história a conquistar uma medalha olímpica no boxe ?e o único até 2012?, com o bronze na Cidade do México em 1968.