SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ausência do lesionado Calleri para a sequência da temporada já preocupa o torcedor do São Paulo. Sem o argentino em campo, a equipe não marcou nos últimos dois jogos e criou um novo desafio para Dorival Júnior até o fim do ano.

TIME NÃO PODE TOCAR NO CALLERI (E SOFRE)

Contra o Vasco, antes da data Fifa, o camisa 9 estava suspenso, e Dorival utilizou Lucas e James Rodríguez flutuando pelo centro do ataque ao lado de Nestor e Rato ?que atuaram pelo lado

A estratégia não deu certo: o time agrediu pouco sem o seu artilheiro da temporada e, na chance mais clara de marcar e derrotar o adversário, desperdiçou um pênalti.

Na derrota de nesta quarta-feira (18) para o Goiás, já com Calleri afastado até o fim do ano por operação no tornozelo, foi a vez de Luciano ganhar uma chance como titular. A atuação também não agradou, e ele deixou o gramado no intervalo após um desempenho bastante discreto.

Erison substituiu o camisa 10 na 2ª etapa, mas também foi incapaz de mudar o panorama ofensivo do São Paulo, que pouco incomodou o goleiro Tadeu ?Juan, já utilizado por Dorival como centroavante, jogou pelo lado, assim como David.

E o Pato? Bem, ele não chegou nem a entrar em campo. O atacante de 34 anos, que vive seus últimos meses de contrato no clube do Morumbi, ficou no banco de reservas os 90 minutos e indicou o que Dorival pensa sobre a utilização do jogador.

Sem Calleri, o São Paulo ainda tem 11 jogos para fazer antes de encerrar a temporada. A vaga na Libertadores já está garantida, mas a pontuação ainda não livra a equipe do risco de queda no Brasileirão ?e a janela de transferências está fechada.

Dorival, portanto, não deve fugir das opções acima em seu "maior" desafio até 2024: fazer o ataque funcionar, mesmo sem ter o time tocando para o Calleri.

OS JOGOS DO SÃO PAULO ATÉ O FIM DO ANO

São Paulo x Grêmio

Palmeiras x São Paulo

Athletico x São Paulo

São Paulo x Cruzeiro

Fluminense x São Paulo

São Paulo x Bragantino

Santos x São Paulo

São Paulo x Cuiabá

Bahia x São Paulo

Atlético-MG x São Paulo

São Paulo x Flamengo