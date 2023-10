SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos perdeu por 3 a 1 para o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira (19), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do vice-líder foram marcados por Eduardo Sasha (2) e Eric Ramires. Léo Ortiz (contra) fez o de honra. O Peixe voltou para a zona do rebaixamento com os resultados de ontem e permanece por lá.

O Santos começou bem a partida, acertou a trave e teve chances para abrir o placar, mas o Red Bull Bragantino marcou na sua primeira chegada e o jogo se transformou.

Sasha fez o segundo dele ainda no primeiro tempo, e o Bragantino ampliou com Eric Ramires com um minuto de jogo na etapa final. O Santos criou várias chances, mas não aproveitou e não teve forças para reagir, jogando um balde de água fria na torcida que lotou a Vila Belmiro. O gol contra de Léo Ortiz saiu quando não havia mais tempo.

O Santos perdeu na pior rodada possível e foi da 15ª para a 17ª colocação, de volta à zona do rebaixamento. Os rivais Goiás, Bahia e Vasco venceram.

Já o embalado Red Bull Bragantino aumentou a invencibilidade para sete jogos e segue na vice-liderança, com 49 pontos, nove de distância para o Botafogo.

Na próxima rodada, o Santos enfrentará o Internacional, domingo, no Beira-Rio. O Red Bull Bragantino receberá o Fluminense, no mesmo dia. O Peixe não contará com os suspensos João Paulo e Jean Lucas.

SANTOS

João Paulo, Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Dodi (Weslley Patati), Jean Lucas, Lucas Lima (Mendoza) e Kevyson (Nonato); Maxi Silvera (Soteldo) e Marcos Leonardo (Furch). T.: Marcelo Fernandes

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Luan Patrick, Léo Ortiz e Luan Cândido; Raul (Helinho), Matheus Fernandes (Eric Ramires) e Lucas Evangelista; Matheus Gonçalves (Jadsom), Vitinho (Sorriso) e Eduardo Sasha (Thiago Borba). T.: Pedro Caixinha

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 19 de outubro de 2023 (quinta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP)

Assistente 2: Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

Público e renda: 12.850/R$ 523.612,50

Cartões amarelos: João Paulo, Jean Lucas, Dodi e Nonato (Santos) e Luan Patrick (Red Bull Bragantino)

GOLS

Santos: Léo Ortiz (contra), aos 41 minutos do 2T

Red Bull Bragantino: Eduardo Sasha, aos 8 e 28 minutos do 1T. Eric Ramires, no primeiro minuto do 2T.