SANTIAGO, CHILE (UOL/FOLHAPRESS) - Se existe um espaço dos sonhos para qualquer atleta de alto rendimento morar, esse lugar é a Vila Pan-Americana. O condomínio do Pan 2023 em Santiago é formado por 17 prédios para as delegações dos 41 países participantes. No conjunto, os competidores têm acesso a academia, lavanderia, além de energético grátis e espaço de amamentação para as mamães, inédito em eventos como esse.

A reportagem visitou a Vila Pan e conheceu cada cantinho. Este foi o único momento aberto pelo Comitê Organizador para que jornalistas pudessem entrar no local e fazer imagens. Depois disso, o acesso é fechado para a imprensa, que só pode circular dentro do perímetro da zona internacional, espaço na entrada do condomínio.

Logo no início da caminhada, foi possível notar os atletas curtindo a área de descompressão montada pela organização dos Jogos e patrocinadores: tem futmesa, pufes gigantes, fliperamas, simuladores de carros de corrida e até open bar de energético.

Além de ser um local para relaxar os ânimos dos atletas durante as disputas, é uma oportunidade de relacionamento, já que é aberto a todos os competidores. Eles conseguem, portanto, interagir e trocar experiências.

A área em comum do complexo também dispõe de um grande restaurante, lavanderia, academia ?elogiada pelos atletas brasileiros?, loja oficial, food trucks e um espaço religioso que acolhe todas as diferentes culturas.

TIME BRASIL TEM ESTRUTURA DE PONTA

Segundo relatos colhidos pela reportagem, o Time Brasil é o único que montou um espaço de convivência exclusivo para os atletas da delegação nacional. Durante a noite, o local enfeitado com luzinhas é destaque nas ruas de Santiago para quem olha em direção à Vila.

O espaço brasileiro tem espreguiçadeiras, tênis de mesa, contador de medalhas e um telão gigante para os atletas torcerem uns pelos outros.

"Aqui eles conseguem interagir com todos os outros atletas das outras modalidades e é por isso que a gente quis criar esse espaço, para potencializar aquele sentimento de time Brasil e criar essa sensação de equipe e transmitir isso para a competição", explicou Joyce Ardies, gerente de Jogos e operações internacionais do COB.

A zona de lazer é só uma pequena fatia de toda a estrutura montada pelo Time Brasil. O bloco da delegação brasileira também tem uma área médica formada por 40 profissionais, com direito a biomedicina e análises clínicas com resultados quase instantâneos. Além disso, há a preocupação com a saúde mental, fisioterapia e recuperação muscular.

E se algum brasileiro tiver problema em seu uniforme? Também é possível ajustar ou trocar peças, já que o COB disponibilizou duas costureiras e montou um setor focado nas mais de 1000 malas distribuídas.

"Esse espaço é muito legal, dá para a gente interagir bastante entre nós, os atletas. Tem um telão para a gente acompanhar as competições. É um prédio gigantesco, e o pessoal do COB sempre está disposto a providenciar tudo o que a gente precisa", destacou Sandy Macedo, atleta do taekwondo.