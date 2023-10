SANTIAGO, CHILE (UOL/FOLHAPRESS) - Ingrid de Oliveira está na final da prova de 10m de saltos ornamentais. A atleta brasileira conseguiu boas notas e se garantiu no grupo de 12 competidores que disputarão um lugar no pódio nesta sábado (21), às 19h, no Centro Acuático de Santiago.

No primeiro salto, Ingrid fez 68.80 e ficou na segunda colocação entre as 17 participantes, atrás apenas da canadense Caeli Mckay que tirou 75. Na segunda rodada, a brasileira acabou com uma nota mais baixa e desceu para a quarto lugar.

O terceiro salto deixou Ingrid na sexta colocação, atrás de três mexicanas, uma canadense e uma cubana. Na penúltima vez na plataforma, a atleta fez sua segunda melhor performance até o momento e se garantiu na quinta posição.

Em sua última participação, Ingrid realizou seu melhor salto e terminou com 318.30 pontos, na 4ª colocação. A brasileira ficou atrás de uma canadense e duas mexicanas

GIOVANNA SENTE DESCONFORTO E FICA FORA

Durante o aquecimento para as classificatórias da prova de 10m de saltos ornamentais, Giovanna Pedroso sentiu um desconforto e não pôde participar da competição.

Segundo apurou a reportagem, a equipe decidiu preservá-la para a disputa do salto sincronizado, em que Giovanna forma dupla com Ingrid e há mais chances de medalha.