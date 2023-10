RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O ônibus que transportava a delegação do time sub-14 do Vasco pegou fogo no caminho de volta para o Rio de Janeiro. Ninguém se feriu.

O veículo enguiçou em Conselheiro Lafaiete-MG quando voltava ao Rio.

Após o desembarque seguro de toda a delegação, o ônibus pegou fogo. Todos os profissionais e atletas estão bem.

A delegação foi direcionada para outro local para almoçar enquanto aguarda um novo ônibus solicitado pelo clube.

O veículo é de uma empresa parceira do Vasco. O clube divulgou o ocorrido em nota oficial.

O time sub-14 foi campeão da Copa Brasileirinho, campeonato mais importante da categoria no país. A decisão foi contra o América-MG em Betim.