SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão da temporada, Max Verstappen liderou o primeiro e único treino livre do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, em Austin, no Texas, nesta sexta-feira (20). O piloto da Red Bull fechou a sessão com tempo mais rápido (1min35s912), seguido por Charles Leclerc (Ferrari) e Lewis Hamilton (Mercedes).

Os pilotos retornam ao Circuito das Américas logo mais, às 18h (de Brasília), para o treino classificatório, que define o grid da corrida do GP dos EUA.

COMO FOI O TREINO LIVRE

Os competidores iniciaram a prova em um ritmo mais lento, certamente pelo forte calor em Austin. Destaque inicial para Verstappen, Hulkenberg e Bottas.

Alguns pilotos começaram com pneus duros ?incluindo Verstappen, que teve a melhor volta com 1,5s de vantagem em relação aos demais competidores?, enquanto outros optaram pelos calços médios.

Chegando na metade do treino, Hamilton assumiu a ponta com um décimo para Verstappen, que caiu uma posição. Norris (3º), Tsunoda (4º) e Magnussen (5º) vinham na sequência, estabelecendo cinco equipes diferentes no top-5.

Faltando 20 minutos para o fim, Norris executou uma bela volta e pulou para a ponta. Pouco tempo depois, Sainz e Alonso melhoraram consideravelmente e ficaram entre os cinco.

Já experimentando os pneus macios, a maioria dos pilotos melhoraram voltas. A Williams inaugurou os testes e não deu outra: Albon em 1º e Sargeant em 5º. Não demorou muito até que Verstappen voltasse à liderança.

A reta final do treino teve um ritmo mais semelhante à corrida, com Haas surpreendendo e Verstappen incontestável. Leclerc fechou em 2º, com 1:36.068, enquanto Hamilton começou bem a parcial, mas teve problemas no último setor e caiu para 3º, com 1:36.193. Pérez e Magnussen completaram o top-5.

PROGRAMAÇÃO DO FIM DE SEMANA

- Classificação Sprint: Sábado (21), às 14h30 (transmissão no BandSports, BandPlay e site da Band)

- Sprint: Sábado, às 19h (transmissão na Band, BandSports, BandPlay e site da Band)

- GP dos Estados Unidos: Domingo (22), às 16h (transmissão na Band, BandPlay e site da Band, Rádio Bandeirantes e BandNewsFM)