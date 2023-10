SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira Caroline Barbosa de Almeida, conhecida como Carol Naka, venceu a haitiana Kathreen Sterling nas oitavas de final do torneio de boxe feminino até 50 kg do Pan 2023.

Carol venceu Sterling por decisão unânime da arbitragem. Os cinco juízes votaram 10 a 9 a favor da brasileira no primeiro e no segundo round, e 10 a 8 no assalto final.

A adversária nas quartas de final será Yuliett Hinestroza Asprilla, que venceu Novoanny Nuñez Francisco mais cedo. A panamenha levou a melhor em decisão dividida da arbitragem.

Com a classificação às quartas, Carol Naka mantém vivo o sonho de conquistar uma vaga olímpica através do Pan. As duas finalistas do torneio garantem o direito de disputarem os Jogos de Paris no ano que vem.