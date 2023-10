SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen, da Red Bull, ficou em primeiro e largará na frente na corrida sprint do GP dos Estados Unidos, marcada para este sábado (21), às 19h (de Brasília).

Charles Leclerc (Ferrari) completa a primeira fileira, enquanto Lewis Hamilton (Mercedes) e Lando Norris (McLaren) vêm na segunda.

Para a corrida regular, Leclerc é pole position, enquanto Norris e Hamilton completam o top 3.

QUEM FOI PARA O SQ3

Os carros tinham oito minutos para cravar as suas voltas, mas saíram quase no estouro do relógio.

Verstappen começou com o melhor tempo da prova: 1:34.528, seguido por Norris, Piastri e Gasly.

Leclerc roubou a posição de Norris, com uma volta cinco centésimos mais rápida.

Sainz e Perez não fizeram boas voltas e ficaram em 6º e 7º.

Hamilton, um dos últimos a terminar, pulou logo para 3º.

Pastry, Sainz, Perez, Russell, Albon e Gasly fecharam as posições, de 5º a 10º.

OS ELIMINADOS

O dia foi ruim especialmente para a Aston Martin, que sequer conseguiu levar seus dois pilotos para o terceiro segmento.

No SQ1, Hulkenberg, Magnussen, Bottas, Tsuonada e Sargeant foram eliminados.

Já no SQ2, Ricciardo, Alonso, Ocon, Stroll e Guanyiu Zhou ficaram fora.