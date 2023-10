SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Rabelo conquistou a medalha de ouro no skate street nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. O Brasil já tinha chegado ao pódio na modalidade com Rayssa Leal, que foi campeã, e Pâmela Rosa, que levou a prata.

No masculino, o peruano Angelo Caro e o colombiano Jhancarlos González ficaram com a prata e o bronze, respectivamente. O também brasileiro Gabryel Aguilar se machucou na quarta volta, não retornou à pista e ficou com a laterna na final.

Lucas Rabelo conseguiu ter uma atuação sólida, evoluiu a cada volta e dominou a pista. Ele acertou manobras difíceis e pressionou os adversários.

Na terceira volta, ele fez 93.75 e, na anterior, 91.15, o que o deixou muito perto do topo do pódio antecipadamente.

Nas duas últimas apresentações, já com a medalha, praticamente, assegurada, arriscou mais nas manobras, mas não conseguiu completar.

O brasileiro terminou a competição com 264.45. Caro fez 256.80, enquanto González fechou com 247.82.

Gabryel Aguilar ficou em oitavo, com 135.91. Ele deu um susto na quarta volta. Ao tentar a manobra, se desequilibrou, bateu forte no corrimão e foi ao chão.

O atleta ficou caído por um tempo e recebeu atendimento médico. Com um problema na mão esquerda, Aguilar não fez a quinta volta. Ele recebeu apoio dos companheiros.