SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ingrid Oliveira ficou em quarto lugar nos saltos ornamentais, na noite deste sábado (21), nos Jogos Pan-Americanos de 2023, em Santiago.

A brasileira teve nota 326.40. A sua melhor apresentação foi na quarta rodada, com nota 69.

As saltadoras mexicanas Gabriela Agundez (361.55), em primeiro, e Alejandra Orozco (340.80), em segundo, protagonizaram uma dobradinha no pódio.

A canadense Caeli Mckay, que rivalizou com Ingrid ao longo da prova, ficou com o bronze (335.65).

Na sexta (20), na fase classificatória, a brasileira havia se classificado com tranquilidade, no quarto lugar, com nota 318.30.