ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - O jogo entre Botafogo e Athletico-PR foi suspenso neste sábado (21), pela 28ª rodada do Brasileirão, após o quarto apagão nos refletores do Engenhão.

O Engenhão teve três apagões no primeiro tempo (um no começo e dois no fim) e ficou interrompido por cerca de 20 minutos no total. Boa parte dos refletores e o telão do estádio desligaram.

O árbitro Matheus Delgado encerrou o primeiro tempo no escuro, durante a terceira interrupção, aos 67 minutos de jogo. Após 25 minutos de intervalo, a luz voltou a cair no início da etapa final. O juiz mandou os jogadores de volta ao vestiário por 30 minutos, que foram prorrogados por nova meia-hora. Como a energia não foi reestabelicida, a partida foi suspensa.

Segundo reportagem do SporTV, o VAR também não funcionou ao longo de boa parte da etapa inicial, que terminou empatada em 1 a 1. Tiquinho Soares abriu o placar para o Botafogo, mas Pablo deixou tudo igual para o Furacão.

A partida será encerrada e remarcada para nova data, explicou o quarto árbitro ao SporTV.

Light diz que problema é do Engenhão

Empresa de energia do Rio, a "Light" informou em comunicado que o problema na energia do Engenhão é interno, "de responsabilidade do estádio". Segundo a concessionária, uma equipe técnica esteve no Nilton Santos e constatou que o fornecimento elétrico está regular.