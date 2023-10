SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nadadora brasileira Maria Fernanda Costa faturou a medalha de prata nos 200m livre no Pan 2023, na tarde deste domingo (22), em Santiago.

Mafê fez um tempo de 1:58.12, e por 0.04 não ficou no primeiro lugar do pódio. O ouro foi da canadense Marie-sophie Harvey (1:58.08), e a norte-americana Camille Spink ficou com o bronze. A brasileira Stephanie Balduccini ficou no quarto lugar, com 1:58.67 de tempo.

No sábado, pelos 400m livre feminino, Maria Fernanda já havia conquistado outra medalha de prata.

Murilo Sartori ficou com a medalha de bronze nos 200m livre masculino. O norte-americano Coby Carrozza e mexicano Jorge Iga faturaram ouro e prata, respectivamente. O brasileiro Breno Martins ficou na quinta posição.

Não houve medalhas para o Brasil nos 100m borboleta feminino: Giovanna Diamante e Clarissa Rodrigues ficaram com o sexto e o sétimo lugar, respectivamente. Giovanna saiu chorando e não quis dar entrevistas. O ouro ficou para a canadense Hannah Macneil, e as norte-americanas Kelly Pash e Olivia Bray ganharam prata e bronze.

Nos 100m borboleta, Vinicius Lanza ganhou a prata após fazer um tempo de 52.52. O norte americano Lukas Miller foi o vencedor, com 51.98, e o compatriota Arsenio Bustos ficou com o bronze (52.60).