- Brasil é prata com Raicca Ventura no skate park nos Pan-Americanos

Raicca Ventura faturou a medalha de prata na prova do skate park dos Jogos Pan-Americanos, que estão sendo disputados em Santiago (Chile). A conquista foi alcançada na manhã deste domingo (22). Após sofrer algumas quedas nas primeiras tentativas, a brasileira acertou a última volta, somou 82,54 pontos e ficou com a segunda posição. A canadense Fay Ebert (com 84,66 pontos) foi ouro e a norte-americana Bryce Wettstein (79,95 pontos) garantiu a medalha de bronze.

Eu vendo a @raicca_skate no pódio: ????????



Ela é preciosa demaisssss ????????



???? Gaspar Nóbrega/COB pic.twitter.com/tA7Czc4PfI — Time Brasil (@timebrasil) October 22, 2023

“Foi com emoção mesmo [risos]. Tinha a estratégia de passar a primeira volta mais simples e mais segura, mas acabei errando. Então resolvi ir para as manobras mais difíceis, só que errei também na segunda volta. Só precisava de uma chance na terceira volta, concentrei nela e deu tudo certo. Estou muito feliz com essa medalha de prata, ainda mais por ser a primeira vez do skate aqui no Pan”, declarou a brasileira.

Raicca, de apenas 16 anos, é a quarta atleta mais nova da delegação nacional no torneio e estreou junto com a modalidade nos Jogos Pan-Americanos. A paulista de Santo André já vinha de um quarto lugar na última etapa do Campeonato Mundial desse ano, em Roma (Itália). Antes dela, no sábado, o Brasil já havia conquistado uma dobradinha no street feminino, com Rayssa Leal sendo campeã e Pâmela Rosa ficando com a prata, e o título entre os homens no street com Lucas Rabelo. A partir das 16h30 (horário de Brasília) deste domingo, Augusto Akio será o Brasil na final do skate park nos Jogos Pan-Americanos.

Pódios na ginástica e no taekwondo

O time masculino de ginástica artística do Brasil levou a medalha de bronze na final por equipes. Na noite do último sábado (21), Bernardo Miranda, Diogo Soares, Patrick Sampaio, Yuri Guimarães e Arthur Nory cravaram 245.394 pontos. O ouro ficou com os Estados Unidos (249.860 pontos) e a prata com o Canadá (246.794). O Brasil disputa na tarde deste domingo, a partir das 18h08, a final por equipes no feminino na ginástica artística.

É BROOOOOONZE! ????



O Time Brasil de Ginástica Artística conquista a medalha de bronze por equipes no masculino nos Jogos Pan-americanos Santiago 2023! ????????



Nossa seleção manda muito bem e soma 245.394 pontos ????????



????: Ricardo Bufolin/CBG pic.twitter.com/KlIZ0PJjjI — Time Brasil (@timebrasil) October 22, 2023

Já no taekwondo a primeira conquista verde e amarela na capital chilena veio com Paulo Ricardo. O atleta, que já havia sido medalhista de bronze nos Jogos de Lima (Peru) em 2019, repetiu o feito em Santiago na categoria até 58 quilos.

É BROOOOOOONZE! ????



Paulo Ricardo derrota o equatoriano Eduardo Miranda ???????? e conquista a medalha de bronze nos Jogos Pan-americanos, na categoria -58kg????



A 1ª medalha do Time Brasil no Taekwondo em Santiago 2023 e a 2ª medalha pan-americana do Paulinho! ????????



Representou demais!… pic.twitter.com/qhlGzbdBiF — Time Brasil (@timebrasil) October 21, 2023

Tags:

Esportes | Ginástica Artística | pan-ameriacnos | Santiago 2023 | skate park | Taekwondo