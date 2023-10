RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Reb Bull Bragantino venceu o Fluminense por 1 a 0, na noite deste domingo (22), no estádio Nabi Abi Chedid, pela 28ª rodada do Brasileirão. O gol de Eduardo Sasha, cobrando pênalti.

O Massa Bruta segue como vice-líder do campeonato, agora com 52 pontos, e ainda reduziu a distância em relação ao Botafogo: são sete pontos de diferença.

O time treinado pelo português Pedro Caixinha foi muito bem desde o começo e abriu o placar relativamente cedo. Assim, conseguiu atingir o oitavo jogo de invencibilidade.

Embora o Flu tenha equilibrado no primeiro tempo, depois do gol, o Bragantino sobrou no segundo tempo, encurralou o tricolor e só não conseguiu ampliar.

O Fluminense ficou na nona posição e perdeu contato com o G4 - embora aposte na final da Libertadores para conseguir a vaga direta na competição em 2024. O tricolor tem 42 pontos, cinco a menos que o Palmeiras, que está em quarto.

Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino recebe o Atlético-MG, novamente em casa. O jogo é quarta (25), às 19h.

O Fluminense entra em campo no mesmo horário, em Volta Redonda, contra o Goiás. O Maracanã já estará cedido à Conmebol para a final da Libertadores.

Vantagem do time da casa

O Red Bull Bragantino começou o jogo muito bem. Em três minutos, já tinha colocado duas bolas na mesma trave. O Fluminense parecia perdido, apático e demorou a encaixar seu jogo.

Um detalhe tático foi que André começou como zagueiro desde o início. O volante tricolor (e da seleção) já fez essa função ao longo de várias partidas - geralmente quando o time está perdendo ou precisa de gol. Mas Fernando Diniz nunca tinha iniciado um jogo com esse desenho.

Mas no embalo inicial do Bragantino, veio o pênalti cometido por Alexander. Mérito do arrojo de Matheus Gonçalves, que foi derrubado. Eduardo Sasha converteu e abriu o placar ainda aos 16 do primeiro tempo.

O Fluminense, a partir de então, encaixou no jogo. Passou a sair com mais precisão e teve chance de empatar ainda no primeiro tempo. Mas Cleiton foi decisivo no lance mais agudo do tricolor.

Pressão e pressão

O Fluminense não conseguiu manter a consistência do primeiro tempo. As mudanças de Diniz não surtiram efeito, enquanto o Red Bull Bragantino aumentou a presença no ataque e pressionou muito o tricolor.

O técnico do Flu apostou em reforçar a linha de ataque, colocando quatro atacantes. Mas não conseguiu as rédeas do meio-campo para municiar os homens mais adiantados. O Fluminense terminou o jogo sem laterais de ofício.

O Bragantino, por sua vez, se valeu de uma ótima atuação de Matheus Gonçalves e uma conscientização tática que explica por que o time está tão bem posicionado no Brasileirão.

Cano chegou a fazer um gol já aos 45 minutos do segundo tempo, mas foi anulado corretamente porque o argentino estava impedido.

Outros lances importantes

Na trave! Logo no segundo minuto de jogo, o cruzamento de Aderlan pela direita passa por todo mundo na área do Fluminense e a bola e bate na trave direita de Fábio.

De novo na trave! Mais uma bola do Red Bull Bragantino explode no mesmo poste. E no minuto seguinte. Só que dessa vez foi após uma boa jogada de Matheus Gonçalves, que entrou em diagonal na área e buscou o canto. Flu escapou de novo.

Pé salvador! Aos 36 minutos do primeiro tempo, veio a melhor chance do Flu na etapa inicial. A jogada pela esquerda foi de Keno, que achou Daniel na área. O meia limpou a marcação, bateu rasteiro, mas Cleiton fez grande defesa com o pé esquerdo.

Olha o voleio! Em um momento de pressão do Red Bull Bragantino, Fabinho Capixaba chegou a encaixar um voleio na área. O chute à queima-roupa foi bloqueado pela marcação. Mas foi uma chance perigosa de gol aos 23 minutos do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

RED BULLL BRAGANTINO 1 x 0 FLUMINENSE

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data/Hora: 22/10/2023, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Nailton Junior de Oliveira e Leone Carvalho Rocha

Cartões amarelos: Matheus Fernandes, Vitinho, Lucas Evangelista (RBB); Samuel Xavier (FLU)

Gols: Eduardo Sasha, 16'/1ºT (1-0)

RB BRAGANTINO: Cleiton, Aderlan (Andrés Hurtado), Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Luan Cândido), Eric Ramires (Jadsom), Lucas Evangelista; Matheus Gonçalves, Vitinho (Henry Mosquera) e Eduardo Sasha (Thiago Borbas). Técnico: Pedro Caixinha

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier (Lelê), André, Marlon e Diogo Barbosa (Leo Fernández); Martinelli, Alexander (Yony González) e Daniel (Ganso); Árias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.