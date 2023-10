SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abrindo as semifinais da Liga Feminina de Futsal, o favorito Taboão/Magnus (SP) sobrou diante da Female/Unochapecó (SC) e, fora de casa, em Chapecó, venceu pelo placar de 3 a 1, ficando bem perto da vaga na finalíssima.

Pão, Lívia e Luana foram as autoras dos gols das visitantes, enquanto Índia fez o único gol da Famale, que até criou alguma chances para empatar, mas parou na goleira Desi.

Agora, o time de Taboão precisa de um empate na partida de volta para se garantir na disputa do título da Liga Feminina de Futsal. O jogo decisivo está marcado para o próximo dia 28, às 20h (de Brasília), em Taboão da Serra.

Para o Female só resta vencer as adversárias no tempo normal do jogo de volta e forçar a prorrogação. Na outra semifinal, Londrina e Cascavel fazem o clássico paranaense na busca por uma vaga na final.

Destaques

Haja pressão! Com pouco mais de um minuto de jogo, Pão recebeu lançamento na ponta esquerda e, de primeira, soltou a bomba de canhota para abrir o placar.

Com quatro minutos para o fim da primeira etapa, Livia roubou a bola de Vanessinha, que dormiu no lance, perto da linha da área e só bateu na saída da goleira.

Certeira! Logo na volta do intervalo, Vanessinha achou Índia na entrada da área, a goleira Desi não saiu e Índia bateu rasteiro.

Resposta imediata! Menos de um minuto depois do gol da Female, Luana roubou a bola de Poli, que fez o pênalti. A própria Luana bateu com categoria e fez o 3 a 1.

FICHA TÉCNICA

FEMALE UNOCHAPECÓ 1 X 3 TABOÃO/MAGNUS

FEMALE UNOCHPECÓ: Giga, Poli, Gi Portes, Betim, Vanessinha, Sinara, Francini, Nati, Rafa, Gabi, Carol, Andressa, Vivi e Índia. Técnico: Eder José Popiolski.

GOLS: Índia.

TABOÃO/MAGNUS: Desi, Luana, Lívia, Lore, Pão, Flavi, Natalinha, Drika, Jakinha, Alana, Bolinho, Agatha, Claudia e Camilly. Técnica: Cris Souza.

GOLS: Pão, Lívia, Luana.