SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil conquistou mais uma medalha na manhã desta segunda-feira (23), nos jogos Pan-Amercianos. Felipe Neves ficou na terceira posição na final do esqui aquático e ficou com o bronze.

O QUE ACONTECEU

Felipe Neves ficou atrás apenas do dominicano Robert Pigozzi, que conquistou a prata, e do americano Nathan Smith, medalhista de ouro,

Foi a primeira vez que um brasileiro conquistou uma medalha na história do esqui aquático na modalidade slalom.

O mexicano Alvaro Lamadrid vinha melhor do que Felipe nos treinos, mas acabou caindo em sua última tentativa. Com a queda do rival, Felipe Neves garantiu a medalha de bronze para o Brasil.